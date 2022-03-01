Tarsus Belediyesi, İzmir Tohum Takas Şenliğine katıldı - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi, İzmir Tohum Takas Şenliğine katıldı

01.03.2022 10:28
Tarsus Belediyesi, İzmir Tohum Takas Şenliğine katıldı

Ata ve yerli tohumun korunup gelecek kuşaklara aktarılması için önemli çalışmaları hayata geçiren Tarsus Belediyesi, İzmir Can Yücel Tohum Merkezinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Tohum Takas Şenliğine katıldı.

Ata ve yerli tohumun korunup gelecek kuşaklara aktarılması için önemli çalışmaları hayata geçiren Tarsus Belediyesi, İzmir Can Yücel Tohum Merkezinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Tohum Takas Şenliğine katıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın yerli ve organik tarımı geliştirmek amacıyla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde başlattığı "Ata Tohumu Miras" projesi ile tohum bankasında muhafaza edilen ata ve yerli tohumlar İzmir Tohum Takas Şenliğinde vatandaşlarla buluştu. Şenlikte, çeşitli şehirlerden gelen vatandaşlar, ellerindeki ata tohumlarını takas yöntemiyle değiştirdi. Türkiye'nin her bölgesinden belediyelerin katıldığı etkinlikte binlerce yerel tohum gelecek nesillere aktarılması için takas edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de ziyaret ettiği Tarsus Belediyesi ata ve yerli tohum standı vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı.

"Sürdürülebilir tarıma yönelik büyük sevgiyle gerçekleştirilen örnek bir iş birliği var"

Tohum çeşitliliğini korumak ve yarınlara aktarabilmek açısından bu tarz faaliyetlerin önemine değinen Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, "Ata ve yerli tohumlarımızın yaygınlaştırılması, farkındalık oluşturması ve ülkemizin dört bir yanına yayılması bizim için çok kıymetli. Sürdürülebilir tarıma yönelik büyük sevgiyle gerçekleştirilen örnek bir iş birliği var. Biz de Tarsus Belediyesi olarak ata ve yerli tohuma verdiğimiz önem ile geleceğe olan borcumuzu kısmen de olsa yerine getirmiş oluyoruz. Kaybolan tohumları bulmak, saklamak, paylaşmak, üreterek çoğaltmak kutsal bir iş. Bütün bunları yaparken amacımız, tohum çeşitliliğimizi korumak, yarınlarımıza aktarabilmek. Özverili çalışmalar dolayısıyla emeği geçen herkese ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederiz" diye konuştu. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, İzmir Tohum Takas Şenliğine katıldı
Tarsus Belediyesi, İzmir Tohum Takas Şenliğine katıldı
Tarsus Belediyesi, İzmir Tohum Takas Şenliğine katıldı
Tarsus Belediyesi, İzmir Tohum Takas Şenliğine katıldı
Tarsus Belediyesi, İzmir Tohum Takas Şenliğine katıldı

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Tarsus Belediyesi, Tarsus, Tohum, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesi, İzmir Tohum Takas Şenliğine katıldı - Son Dakika


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