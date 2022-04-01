Tarsus Belediyesi, Ramazan'da halk et markette indirime gitti - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi, Ramazan'da halk et markette indirime gitti

01.04.2022 16:35
Tarsus Belediyesi, Ramazan'da halk et markette indirime gitti

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi Haluk Bozdoğan'ın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ete ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla halk et markette et satış fiyatlarında indirime gidildi.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi Haluk Bozdoğan'ın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ete ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla halk et markette et satış fiyatlarında indirime gidildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsuslu besicilerden temin edilerek, mezbahanede, veteriner hekim kontrolünde, hijyenik koşullarda kesimlerin yapıldığı ve piyasanın altında fiyatlarla vatandaşların aracısız olarak buluşturulduğu 'et market' Ramazan ayında yapılan indirimlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Uygun fiyatlı ve kalite standartlarına uygun şekilde satılan etler, piyasanın altında satışa sunulmaya devam edecek. Vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ete ulaşımını kolaylaştıran ve şehrin uğrak noktası olan Halk Et Market Ramazan ayında cep dostu olmaya devam edecek.

Başkan Haluk Bozdoğan, ekmek fiyatında olduğu gibi et fiyatlarında da indirime gidildiğini belirterek, "Halk market, et market, ekmek fırınımızda da zaten piyasanın altında satış yapıyorduk. Ramazan ayı dolayısıyla ekmekte olduğu gibi et fiyatlarını da indirdik. Ramazan ayı bizim için önemli. Herkesin rahat oruç tutabilmesi için ekmek fiyatında indirim yaparak 200 gr ekmeği 75 kuruş olarak belirledik. Şimdi et fiyatlarında da indirime gidiyoruz. Olabildiğince en düşük fiyata vereceğiz. Halkın parasını da halka eşit bir şekilde dağıtmak gerekiyor. Benim bütün amacım bu. Önemli olan onların yüzlerinin gülümsemesidir. Vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar dilerim" dedi. - MERSİN

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Ramazan, Mersin, Market, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesi, Ramazan'da halk et markette indirime gitti - Son Dakika


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