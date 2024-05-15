Tarsus Belediyesi Tarım Ürünlerini Değerlendiriyor

Ekonomi

Tarsus Belediyesi, belediyesi tesisleri içinde hizmet veren Meyve/Sebze Kurutma ve Paketleme Tesisi ile ilçede tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazarlanmasına yönelik hizmet sunmaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesi üreticilere yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Tarsus Belediyesi tarafından Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyonu İçin Girişimcilik Kapasitesinin İyileştirilmesi (ENHANCER) projesi kapsamında yürütülen Ortak Kullanım Tesisleri çalışması sürdürülüyor. Verimli tarım toprakları ile tanınan Tarsus'ta, Tarsus Belediyesi tarafından hizmet veren Meyve Sebze Kurutma ve Paketleme Tesisi, tarım ürünlerinin farklı bir alternatif olarak değerlendirilmesine katkı sağlıyor. Tarsus'ta üretilen 25 farklı çeşit sebze ve meyvenin kurutma işlemi yapılarak halka sunuluyor. Tesiste domates, portakal, hurma, kayısı, şeftali, patlıcan, karpuz, kavun, havuç, enginar, ejder meyvesi, muz, kivi, ananas, elma, mandalina, portakal, fasulye biber ve mantar gibi ürünler kurutuluyor. Tesis sayesinde, Tarsuslu üreticilerin ürünleri daha geniş pazarlara ulaşırken gelir düzeylerini artırma fırsatı elde ediyorlar.

Yerel üreticilerin desteklenmesi ve istihdamın artırılmasıyla birlikte, Tarsus'ta tarıma büyük destek sağlanıyor. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus Belediyesi olarak üreticileri desteklemeye vatandaşlarımızın ise uygun fiyatlı temiz ve hijyenik koşullarda üretimi yapılan ürünlere ulaşmaları için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi. - MERSİN