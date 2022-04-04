Tarsus Belediyesinden Halk Restoranda her gün ücretsiz iftar yemeği - Son Dakika
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Tarsus Belediyesinden Halk Restoranda her gün ücretsiz iftar yemeği

04.04.2022 11:56
Tarsus Belediyesinden Halk Restoranda her gün ücretsiz iftar yemeği

Tarsus Belediyesi, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşıyor.

Tarsus Belediyesi, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşıyor. Tarsus Belediyesi tarafından Tarihi Siptilli Çarşısında bulunan Halk Restoranda Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar yemeği verilecek.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Haluk Bozdoğan'ın Tarsus'ta gerçekleştirdiği hizmetler vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ramazan ayında da gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşlara desteğini sürdüren Tarsus Belediyesi, ekmek fiyatını 75 kuruşa indirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmişti. Bünyesinde bulunan Halk Et Markette et satış fiyatlarına indirim yapan belediye, Ramazan ayı boyunca hizmetlerine aralıksız devam edecek.

Halk Restoranda ücretsiz iftar yemeği veriliyor

Ramazan programı hazırlayarak Tarsusluları iftar sofralarında bir araya getiren Tarsus Belediyesi, Tarihi Siptilli Çarşısında bulunan Halk Restoranda hazırlanan yemekleri ücretsiz ikram ediyor. Halk Restoran önünde kurulan iftar sofrasına Tarsuslulardan ilgi yoğun oldu. Ramazan ayı boyunca sürecek olan ücretsiz iftar yemeğinden ihtiyaç sahibi vatandaşlar faydalanabilecek.

Teravih namazı çıkışı sahur ikramı da sürdürülüyor

Tarsus Belediyesi, teravih namazı çıkışı vatandaşlara sahur ikramı da gerçekleştiriyor. Halk Restoran tarafından hazırlanan sahurluklar kentin çeşitli mahallelerinde bulunan camilerde vatandaşlara dağıtılıyor. Ramazan'ın ilk günlerinde Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın kendi elleriyle ikram ettiği sahurluklar her mahalleye ulaştırılmaya devam edecek ve Ramazan ayı boyunca sürecek.

"Tarsus, dayanışma kentidir"

Ramazan ayının Tarsus'ta bir başka olduğunu ifade eden Başkan Bozdoğan, "Dayanışma, paylaşma bu toprakların kadim kültüründe var. Bu zor günlerde hep birlikte paylaşarak omuz omuza vereceğiz. Mübarek Ramazan ayında bu yıl yine dayanışmanın en güzel örneklerine imza atılacak" diye konuştu. - MERSİN

Tarsus Belediyesinden Halk Restoranda her gün ücretsiz iftar yemeği
Tarsus Belediyesinden Halk Restoranda her gün ücretsiz iftar yemeği
Tarsus Belediyesinden Halk Restoranda her gün ücretsiz iftar yemeği
Tarsus Belediyesinden Halk Restoranda her gün ücretsiz iftar yemeği

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Tarsus Belediyesi, iftar yemeği, Ramazan, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesinden Halk Restoranda her gün ücretsiz iftar yemeği - Son Dakika


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