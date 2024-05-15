Ekonomi

Mersin'in Tarsus ilçesinde çiftçilere hibe destekli soya tohumu dağıtıldı.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Ticaret Borsası bahçesinde düzenlenen törende, ilçede geçen yıl 78 çiftçinin 2 bin 898 dekar alanda soya ekim yaptığını söyledi.

Akyüz, bu yıl ise 141 çiftçinin 5 bin 800 dekarda üretim yapacağını, verilen destekle ekim alanın yüzde 50 arttığını ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan da Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında üreticilere hibe destekli tohum dağıtımı yaptıklarını belirterek "Proje kapsamında ilçemize bağlı 36 mahallede üretim yapan 141 çiftçimize, 5 bin 800 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 50'si hibe destekli soya tohumu dağıtıldı." dedi.

Konuşmaların ardından törene katılan üreticilere tohumları teslim edildi.