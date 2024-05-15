Mersin'in Tarsus ilçesinde çiftçilere hibe destekli soya tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'in Tarsus ilçesinde çiftçilere hibe destekli soya tohumu dağıtıldı

Mersin\'in Tarsus ilçesinde çiftçilere hibe destekli soya tohumu dağıtıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çiftçilere hibe destekli soya tohumu dağıtıldı. İlçede geçen yıl 78 çiftçinin 2 bin 898 dekar alanda soya ekimi yaptığı belirtildi. Bu yıl ise 141 çiftçinin 5 bin 800 dekarda üretim yapacağı ve verilen destekle ekim alanının yüzde 50 arttığı ifade edildi.

15.05.2024 18:02
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Mersin'in Tarsus ilçesinde çiftçilere hibe destekli soya tohumu dağıtıldı.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Ticaret Borsası bahçesinde düzenlenen törende, ilçede geçen yıl 78 çiftçinin 2 bin 898 dekar alanda soya ekim yaptığını söyledi.

Akyüz, bu yıl ise 141 çiftçinin 5 bin 800 dekarda üretim yapacağını, verilen destekle ekim alanın yüzde 50 arttığını ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan da Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında üreticilere hibe destekli tohum dağıtımı yaptıklarını belirterek "Proje kapsamında ilçemize bağlı 36 mahallede üretim yapan 141 çiftçimize, 5 bin 800 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 50'si hibe destekli soya tohumu dağıtıldı." dedi.

Konuşmaların ardından törene katılan üreticilere tohumları teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'in Tarsus ilçesinde çiftçilere hibe destekli soya tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'in Tarsus ilçesinde çiftçilere hibe destekli soya tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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