Tarsus'ta pamuk yeniden boy verecek - Son Dakika
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Tarsus'ta pamuk yeniden boy verecek

29.04.2022 10:39
Tarsus'ta pamuk yeniden boy verecek

Tarsus Belediyesinin yerli tohum seferberliği ve çiftçiye destek çalışmaları çerçevesinde, 5 dönümlük araziye 'beyaz altın' pamuk tohumu ekildi.

Tarsus Belediyesinin yerli tohum seferberliği ve çiftçiye destek çalışmaları çerçevesinde, 5 dönümlük araziye 'beyaz altın' pamuk tohumu ekildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tohum desteğinin yanında, tohumların ekimi, tarla sürümü, gübre kullanımı alanlarında da üreticiye destekler sürüyor. Tarsus Belediyesi tarafından Ata Mirası Projesi çalışmaları doğrultusunda üretici Ali Özer'in Ballıca mevkiindeki arazisine 5 dönümlük pamuk tohumu ekimi yapıldı. Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokol çerçevesinde, çiftçiye verilen pamuk tohumları, Tarsus Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü ziraat mühendislerinin de süreçte destekleri ile üretici Ali Özer'in tarlasına ekildi. Özer'in arazisine ekimi gerçekleştirilen C-92 ve Türkan pamuk yerli tohum çeşitleri ile Tarsus topraklarında pamuk yeniden boy verecek.

Verimin artması için ekiminden hasadına kadar destek sağlanıyor

Üreticiye, ekim işlemlerinin hepsinde destek verdiklerini ifade eden Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, "Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın yerli tohumun önemi için verdiği destek ile üreticimizin tarlasına 5 dönümlük pamuk tohumu desteği sağladık. Ekiminden hasadına kadar verimin artması için tüm bilgileri aktarıyoruz" diye konuştu.

"Belediyemiz desteğini hiç esirgemedi"

Başkan Bozdoğan'a verdiği destek için teşekkür eden üretici Özer de "Tohum desteği sağlandı ve bugün ekimini gerçekleştirdik. Belediyemiz tüm safhalarda yanımızda oldu. Verilen tüm destek için teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. - MERSİN

Tarsus'ta pamuk yeniden boy verecek
Tarsus'ta pamuk yeniden boy verecek
Tarsus'ta pamuk yeniden boy verecek
Tarsus'ta pamuk yeniden boy verecek
Tarsus'ta pamuk yeniden boy verecek
Tarsus'ta pamuk yeniden boy verecek

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Tarsus Belediyesi, Ali Özer, Tarsus, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus'ta pamuk yeniden boy verecek - Son Dakika


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