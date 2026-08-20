Tarsus\'ta Tarım Destekleri ve Eğitim

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında üreticilere su tankerleri teslim edilirken, turunçgil üreticilerine yönelik doğru hasat teknikleri eğitimi verildi.

Tarsus'ta tarımsal üretimin desteklenmesi ve üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında temin edilen su tankerleri, düzenlenen programla hak sahibi üreticilere teslim edildi. Tankerlerin, üreticilerin tarımsal faaliyetlerinde su kullanımını daha etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Ekipman teslim programına Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ateş, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke ile üreticiler katıldı.

Programın ardından Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde, üreticiler, ihracatçılar, ziraat mühendisleri ve sektör temsilcilerine yönelik 'Turunçgillerde Doğru Hasat Teknikleri' konulu eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Dr. Raziye Çetinkaya tarafından verilen eğitimde, turunçgillerde ürün kalitesinin korunması, pazar değerinin artırılması ve hasat sırasında meydana gelebilecek kayıpların en aza indirilmesine yönelik doğru hasat yöntemleri ve teknik uygulamalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.