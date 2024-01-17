Tarsus\'ta üretici ve çiftçilere Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Tarsus'ta üretici ve çiftçilere Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgi verildi.

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, katılımcılara programa başvuru koşulları ve yapılması gerekenleri anlattı.

Programa, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile yetkililer, üretici ve çiftçiler katıldı.