Tarsus'ta yerli tohum buğday hasadı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tarsus'ta yerli tohum buğday hasadı yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yerli tohum buğday hasadı yapıldı. Hasat edilen buğdaylar un haline getirilerek dar gelirli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

05.06.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus'ta yerli tohum buğday hasadı yapıldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde yerli tohum buğday hasadı yapıldı. Tarsus Belediyesi tarafından hasadı gerçekleştirilen buğdaylar, dar gelirli vatandaşlara destek sağlamak için un haline getirilecek.

Tarsus Belediyesine ait Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 35 dekarlık alanda kasım ayında ekimi yapılan buğdaylar hasat edildi. Elde edilen buğdaylar un haline getirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Yapılan uygulamayla hem yerli tarım teşvik ediliyor hem de ekonomik olarak zor durumda olan ailelere önemli bir destek sağlanmış oluyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, tarıma her zaman önem verdiklerini belirterek, "Bereketli topraklarımızda yetiştirdiğimiz buğdayların hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, hem yerli üretimi desteklemek hem de dar gelirli vatandaşlarımıza katkı sağlamaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarsus'ta yerli tohum buğday hasadı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
14:04 İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
13:52 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı
13:51 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a zeytin dalı: Onursal başkan olsun Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı: Onursal başkan olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 15:42:00. #1.11#
SON DAKİKA: Tarsus'ta yerli tohum buğday hasadı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement