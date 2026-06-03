Tasarruf Finansmanında Büyüme

İbn Haldun Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Vergil, tasarruf finansman sektöründe müşteri sayısının 1 milyonun üzerine çıktığını, işlem hacminin ise yaklaşık 1,2 trilyon liraya ulaştığını belirterek, "Bugün finanse edilen her 3 konuttan 1'i bu sistem aracılığıyla satın alınıyor. Dolayısıyla işlevsel açıdan oldukça önemli bir konumda bulunuyor." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor.

Prof. Dr. Vergil, burada yaptığı "Türkiye'de Tasarruf Finansman Sektörü" başlıklı sunumda, sistemin nasıl işlediğini, sektörün stres koşulları altındaki performansını ve sektörü destekleyebilecek politika önerilerini ele aldı.

Vergil, sektörde müşteri sayısının 1 milyonun üzerine çıktığını, işlem hacminin ise yaklaşık 1,2 trilyon liraya ulaştığını belirtti. Sektörün görece küçük bir yapıya sahip olduğunu, toplam finansal sistem içindeki payının yüzde 1'in altında olduğunu dile getiren Vergil, "Ancak bugün finanse edilen her 3 konuttan 1'i bu sistem aracılığıyla satın alınıyor. Dolayısıyla işlevsel açıdan oldukça önemli bir konumda bulunuyor." diye konuştu.

Sektörün 33 yıllık geçmişinin 4 dönemde incelenebileceğini ifade eden Vergil, 1992 ile 2015 arasındaki ilk dönemde sektörde 2 firmanın faaliyet gösterdiğini, ancak bu şirketlerin o dönemde herhangi bir finansal düzenleyici kurumun denetimine tabi olmadığını söyledi.

Vergil, 2015-2020 döneminde sektörde yaklaşık 50 firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, bunlardan bazılarının oldukça küçük ölçekli olduğunu, bazılarının ise operasyonel sorunlarla karşılaştığını, bunun da sektörde düzenleme ihtiyacı doğurduğunu ifade etti.

2021 yılının ise sektör açısından bir dönüm noktası olduğunu belirten Vergil, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yürürlüğe koyduğu düzenlemeyle sektörde faaliyet gösteren şirketler için çok sayıda standart getirildi." diye konuştu.

Vergil, sektörün şu anda içinde bulunduğu döneme ilişkin de "Kanundan sonra sektör hızlı büyüme kaydetti. Düzenlemeler büyümeyi yavaşlatmadı. İşlem hacmi, toplam aktifler ve müşteri sayısı açısından yüksek büyüme oranları görüldü. Halen sektörde faaliyet gösteren firma sayısı ise 9'a ulaştı." dedi.

Vergil, "ajan tabanlı modelleme" çalışmasının sonuçlarını da paylaşarak, sistemin gelişimine katkı sağlayabilecek politika önerilerine değindi.