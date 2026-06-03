Tasarruf Finansmanında Büyüme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tasarruf Finansmanında Büyüme

Tasarruf Finansmanında Büyüme
03.06.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Hasan Vergil, tasarruf finansman sektöründe müşteri sayısının 1 milyonu aştığını belirtti.

İbn Haldun Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Vergil, tasarruf finansman sektöründe müşteri sayısının 1 milyonun üzerine çıktığını, işlem hacminin ise yaklaşık 1,2 trilyon liraya ulaştığını belirterek, "Bugün finanse edilen her 3 konuttan 1'i bu sistem aracılığıyla satın alınıyor. Dolayısıyla işlevsel açıdan oldukça önemli bir konumda bulunuyor." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor.

Prof. Dr. Vergil, burada yaptığı "Türkiye'de Tasarruf Finansman Sektörü" başlıklı sunumda, sistemin nasıl işlediğini, sektörün stres koşulları altındaki performansını ve sektörü destekleyebilecek politika önerilerini ele aldı.

Vergil, sektörde müşteri sayısının 1 milyonun üzerine çıktığını, işlem hacminin ise yaklaşık 1,2 trilyon liraya ulaştığını belirtti. Sektörün görece küçük bir yapıya sahip olduğunu, toplam finansal sistem içindeki payının yüzde 1'in altında olduğunu dile getiren Vergil, "Ancak bugün finanse edilen her 3 konuttan 1'i bu sistem aracılığıyla satın alınıyor. Dolayısıyla işlevsel açıdan oldukça önemli bir konumda bulunuyor." diye konuştu.

Sektörün 33 yıllık geçmişinin 4 dönemde incelenebileceğini ifade eden Vergil, 1992 ile 2015 arasındaki ilk dönemde sektörde 2 firmanın faaliyet gösterdiğini, ancak bu şirketlerin o dönemde herhangi bir finansal düzenleyici kurumun denetimine tabi olmadığını söyledi.

Vergil, 2015-2020 döneminde sektörde yaklaşık 50 firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, bunlardan bazılarının oldukça küçük ölçekli olduğunu, bazılarının ise operasyonel sorunlarla karşılaştığını, bunun da sektörde düzenleme ihtiyacı doğurduğunu ifade etti.

2021 yılının ise sektör açısından bir dönüm noktası olduğunu belirten Vergil, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yürürlüğe koyduğu düzenlemeyle sektörde faaliyet gösteren şirketler için çok sayıda standart getirildi." diye konuştu.

Vergil, sektörün şu anda içinde bulunduğu döneme ilişkin de "Kanundan sonra sektör hızlı büyüme kaydetti. Düzenlemeler büyümeyi yavaşlatmadı. İşlem hacmi, toplam aktifler ve müşteri sayısı açısından yüksek büyüme oranları görüldü. Halen sektörde faaliyet gösteren firma sayısı ise 9'a ulaştı." dedi.

Vergil, "ajan tabanlı modelleme" çalışmasının sonuçlarını da paylaşarak, sistemin gelişimine katkı sağlayabilecek politika önerilerine değindi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tasarruf Finansmanında Büyüme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Tunceli’de nefes kesen görüntü Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı Tunceli'de nefes kesen görüntü! Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Harita yeniden şekillenebilir İşte il olmaya aday 24 ilçemiz Harita yeniden şekillenebilir! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi

14:14
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası
CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
13:36
Uçak indi Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’da
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
13:28
Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
13:18
Trabzonspor’dan Onana bombası
Trabzonspor'dan Onana bombası
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 14:15:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Tasarruf Finansmanında Büyüme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.