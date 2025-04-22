Taşköprü\'de Yeni Spor Alanları İncelendi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yapımı tamamlanan ve devam eden spor sahalarını yerinde inceledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Spor Toto Başkanlığı destekleriyle ilçeye kazandırılan spor alanlarını yerinde inceledi. Harmancık Mahallesi'ne yapımı tamamlanan basketbol ve voleybol sahası ile Tekke Mahallesi'nde de basketbol ve sentetik çim saha projelerinin inşası sürüyor. Başkan Arslan, saha çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İlçede sosyal yaşamı destekleyen yatırımların artarak devam ettiğini belirtti.

Arslan, "Taşköprü'müzün her yönüyle gelişmesi için gayretle çalışıyoruz. Spor sahaları, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız için sağlıklı ve kaliteli yaşam alanları sunacak. Bu alanlar, gençlerimizin sportif faaliyetlerle daha aktif bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak. Projemizin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU