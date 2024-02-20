Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti İzmir\'de İş Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Ekonomi

Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odasından gelen heyette yer alan 13 firma temsilcisi, İzmir'de 200'e yakın iş insanıyla ikili görüşme gerçekleştirdi.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 13 firmanın katılımıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yaptığı değerlendirmede Tataristan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin yükselen bir grafiğe sahip olduğunu, her iki tarafın da bu ilişkileri geliştirme ve çeşitlendirme konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Özgener, "İşbirliğimiz sadece ticaretle sınırlı değil enerji, ulaştırma, inşaat ve otomotiv başta olmak üzere birçok alanda sayıları artan Türk yatırımları ile her geçen gün daha da derinleşiyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda 200'e yakın Türk firmasının farklı sektörlerden 13 Tatar firma ile görüşme yaptığı ifade edildi.