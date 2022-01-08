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Tatilcilere kötü haber! Yazlık fiyatları yüzde 40 arttı, yazın iki katı olacak! - Son Dakika

Tatilcilere kötü haber! Yazlık fiyatları yüzde 40 arttı, yazın iki katı olacak!

08.01.2022 09:20
Tatilcilere kötü haber! Yazlık fiyatları yüzde 40 arttı, yazın iki katı olacak!

Pandemiyle birlikte öne çıkan yazlık evlerde fiyatlar geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Yabancı talebinin güçlü olduğunu belirten sektör temsilcileri, "Yerli turist elini çabuk tutsun. Fiyatlar yaza daha da artacak" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan ve sektör temsilcilerinin bilgilerine dayanan habere göre bu yıl yerli turistin yanı sıra yabancı turistin de yoğun bir yazlık kiralama talebinin olacağı öngörülüyor.

ŞİMDİ YÜZDE 40, YAZIN İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Geçen yıla göre fiyatların ortalama yüzde 40 daha yüksek olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu fiyatların yaz dönemine yakın iki kata çıkabileceğine dikkat çekerek, "Yabancı turist şubat-mart gibi yazlık kiralaması yapıyor ancak yerli turist mayıs gibi arıyor. Bu dönemde fiyatlar daha da artmış olacak. Aynı zamanda da yer bulmakta da zorluk yaşanabilir. Yazlık kiralamak isteyen yerli turist bu yıl kış döneminden planlama yapmalı" diyor.

GÜNLÜK KİRALIK DAİRELER 1000 LİRA

Kaş-Kalkan bölgesinde geçen yıl denize uzak, standart bir apartman dairesindeki 2+1 bir dairenin günlük fiyatının 600 TL olduğunu anlatan Patıroğlu, "Bu yıl böyle bir dairenin günlük kirası 1.000 TL'den başlayacak. Yaz sezonunda 1.300 liraya kadar yükselebilir. Yine 3+1 bir daire 2.200 TL iken bu yıl günlük 3 bin TL'den başlayacak. 4+1 bir villa 4 bin TL iken bu yıl 5.5-6 bin TL'den başlayacak" diye konuştu.

DOLAR YA DA EURO İLE KİRALAMAK İSTİYORLAR

Bu dönemde sahil hattındaki birçok ev sahibinin 12 aylık kiralamayı tercih etmemeye başladığını anlatan Patıroğlu, "Aylık 4 bin TL kiradan vermek yerine yaz sezonunda günlük o parayı almak istiyorlar. Kış döneminde ise daha çok eve tadilat vs. gibi işlemler yapmaya başladılar. Bu bölgede aylık kiralık ev bulmak zorlaştı" ifadelerini kullandı.

Ev sahiplerinin önceki yıllarda fiyatı dolar ve euro üzerinden belirleyip TL ile kira aldığını anlatan Patıroğlu, şöyle devam etti: "Ancak bazı ev sahipleri bu yıl direkt dolar ya da euro ile kiralama yapmak istiyor. Yabancıyı önceliklendiriyorlar."

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turist, Turizm, Tatil, Kaş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tatilcilere kötü haber! Yazlık fiyatları yüzde 40 arttı, yazın iki katı olacak! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tatilcilere kötü haber! Yazlık fiyatları yüzde 40 arttı, yazın iki katı olacak! - Son Dakika
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