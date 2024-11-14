Tatlıpınar Enerji'den Yüzde 72 Kar Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Tatlıpınar Enerji'den Yüzde 72 Kar Artışı

Tatlıpınar Enerji\'den Yüzde 72 Kar Artışı

Tatlıpınar Enerji, 2024'ün ilk 9 ayında kârını yüzde 72 artırarak 635 milyon TL'ye yükseltti.

14.11.2024 09:49
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Tatlıpınar Enerji yılın 9 aylık döneminde karını bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 72 oranında artırarak 635 milyon 239 bin TL'ye çıkardı. Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, "2024 yılında şirketimizin tüm bilanço kalemlerinde önemli büyüme rakamlarına imza attık. Yılın son çeyreğinde ve 2025'te de istikrarlı büyümemize devam etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Tatlıpınar Enerji, 2024 yılına ait 9 aylık bilançosunu açıkladı. Şirketin 30 Eylül 2024 itibarıyla dönem karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 oranında artarak 635 milyon 239 bin TL oldu. Şirketin 9 aylık esas faaliyet karı ise yine geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 49 oranında artarak 615 milyon TL'yi geçti.

Geçen yıl 912 milyon 949 bin TL olarak gerçekleşen hasılat rakamı ise 2024'ün ilk 9 ayında yüzde 58 artışla 1 milyar 438 milyon TL'nin üzerine çıktı. Şirketin brüt karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artış göstererek 751 milyon 209 TL oldu. Aktif büyüklüğünü yüzde 20 oranında artırarak 10 milyar 595 milyon TL'ye çıkaran şirketin toplam özkaynakları da yüzde 9 artışla 5 milyar 131 milyon TL oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 919 gibi rekor bir kar artışına imza attıklarını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, "İlk 6 aylık bilançomuz hem şirketimizin hem de sektörümüzün gerçek potansiyelini net bir şekilde gösterdi. Yılın ikinci yarısında da istikrarlı büyümeye devam ettik. Yaptığımız satın almaların ve kapasite artışımızın olumlu sonuçları, bilançomuza yansımaya başladı ve yılı 'gerçek bir başarı öyküsü' olarak kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

"Yurt içi ve yurt dışında büyümeye devam edeceğiz"

Şirketin halka arz olduğu 17 Ağustos 2023'te kombine işletmedeki kurulu gücünün 115,5 MW olduğunu, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bu rakamı 317 MW'a çıkardıklarını belirten Kutluğ, açıklamalarına şöyle devam etti: "Planladığımız yeni yatırımlarla yakın zamanda toplam kapasitemizi yaklaşık 350 MW'a çıkaracağız. 5 yıl içinde ise hedefimiz 1000 MW'lık kurulu güce ulaşmak. Gelecek yıl ise yurt dışına odaklanacağız. Yeni yatırımlarımızı sadece Türkiye'de değil yurt dışında da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ağaoğlu markasının gücü, yalnız Türkiye ile sınırlı değil. Markamızın itibarının çok kuvvetli olduğu ülkelerde, enerji yatırımları konusundaki fırsatları değerlendirmek arzusundayız. Yakın coğrafyamızda yenilenebilir enerji alanında çok ciddi fırsatlar var. Balkan ülkeleriyle Türk Cumhuriyetleri bölgesindeki fırsatları yakından inceliyoruz ve burada oluşacak imkanları değerlendirmek istiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Enerji, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tatlıpınar Enerji'den Yüzde 72 Kar Artışı - Son Dakika

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