Tatvan Doğu Anadolu Fuarı 1 Temmuz'da açılacak

Tatvan Belediyesi'nce bu yıl 54'üncüsü gerçekleştirilecek "Tatvan Doğu Anadolu Fuarı"nın hazırlıkları tamamlandı.
Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen fuarın 1-3 Temmuz 2022'de düzenlenmesi planlanıyor.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, şölen havasında bir program hazırladıklarını söyledi.
"Programımız içerisinde çok sayıda ünlü sanatçının yer alacağı konserler, yarışmalar, gösteriler, turnuvalar, sergiler, şenlikler ve çeşitli spor gösterileri ile birbirinden farklı etkinlikler yer alacak." diyen Geylani, "Şölen havasında gerçekleştirmeyi planladığımız fuar organizasyonumuz için şimdiden davetlerimizi yapıyoruz" ifadesini kullandı.
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