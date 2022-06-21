Tatvan Doğu Anadolu Fuarı 1 Temmuz'da açılacak - Son Dakika
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Tatvan Doğu Anadolu Fuarı 1 Temmuz'da açılacak

21.06.2022 17:18
Tatvan Doğu Anadolu Fuarı 1 Temmuz'da açılacak

Tatvan Belediyesi'nce bu yıl 54'üncüsü gerçekleştirilecek "Tatvan Doğu Anadolu Fuarı"nın hazırlıkları tamamlandı.

Tatvan Belediyesi'nce bu yıl 54'üncüsü gerçekleştirilecek "Tatvan Doğu Anadolu Fuarı"nın hazırlıkları tamamlandı.

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen fuarın 1-3 Temmuz 2022'de düzenlenmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, şölen havasında bir program hazırladıklarını söyledi.

"Programımız içerisinde çok sayıda ünlü sanatçının yer alacağı konserler, yarışmalar, gösteriler, turnuvalar, sergiler, şenlikler ve çeşitli spor gösterileri ile birbirinden farklı etkinlikler yer alacak." diyen Geylani, "Şölen havasında gerçekleştirmeyi planladığımız fuar organizasyonumuz için şimdiden davetlerimizi yapıyoruz" ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tatvan Doğu Anadolu Fuarı 1 Temmuz'da açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan Doğu Anadolu Fuarı 1 Temmuz'da açılacak - Son Dakika
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