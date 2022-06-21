"Programımız içerisinde çok sayıda ünlü sanatçının yer alacağı konserler, yarışmalar, gösteriler, turnuvalar, sergiler, şenlikler ve çeşitli spor gösterileri ile birbirinden farklı etkinlikler yer alacak." diyen Geylani, " Şölen havasında gerçekleştirmeyi planladığımız fuar organizasyonumuz için şimdiden davetlerimizi yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Tatvan Doğu Anadolu Fuarı 1 Temmuz'da açılacak - Son Dakika

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