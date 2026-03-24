TAV Havalimanları'nda Görev Değişiklikleri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Candemir Akyıldız, TAV Ege ve Milas-Bodrum Genel Müdürü, Erkan Balcı ise yeni görevine geçecek.

TAV Havalimanları'nda üst düzey görev değişiklikleri belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Candemir Akyıldız, 1 Mayıs itibarıyla TAV Ege ve TAV Milas- Bodrum Genel Müdürü olarak göreve başlayacak. Akyıldız, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Milas-Bodrum Havalimanından sorumlu olacak.

İzmir Adnan Menderes Havalimanında 2009'dan bu yana görevde olan TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı ise 1 Mayıs itibarıyla merkezi İstanbul'da bulunan TAV Havalimanları Holding'in Havalimanları Optimizasyon ve Dijital Projeler Direktörü olarak görevine devam edecek.

Akyıldız ve Balcı, TAV Havalimanları Holding Grup Başkanı-Havalimanları (COO) Mete Erna'ya bağlı olarak görev yapacak.

Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü olarak 2021'den bu yana görev yapan İclal Kayaoğlu ise, 1 Nisan itibarıyla emekliye ayrılacak.

Operasyonel kadrolarda yeni görevlendirmeler

Şirket bünyesindeki diğer atamalar kapsamında, TAV Milas-Bodrum Teknik Hizmetler Koordinatörü olarak görev yapan Okay Taşdemir, 1 Nisan itibarıyla TAV Milas-Bodrum Direktörü, TAV Havalimanları Holding Ticari İşler Koordinatörü Erdost Erden de 1 Mayıs itibarıyla TAV Ege Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Candemir Akyıldız

TAV İstanbul'da 2001'de kariyerine başlayan Candemir Akyıldız, havalimanı operasyonları, yönetimi ve stratejik gelişim alanlarında 25 yıllık liderlik deneyimine sahip. Yıldız Teknik Üniversitesi Ulaştırma Yönetimi bölümünden mezun olan Akyıldız, Bahçeşehir Üniversitesinden Executive MBA derecesi elde etti.

Farklı coğrafyalarda ve grup şirketleri bünyesinde 10'dan fazla havalimanının tasarımı, inşaat süreçlerinin yönetimi ve operasyonel hazırlık aşamalarında önemli rol oynayan Akyıldız, 2021'de Havalimanları Direktörü olarak atanarak, TAV Havalimanları portföyü genelinde operasyonel strateji ile standardizasyon süreçlerine liderlik etti.

ACI World Facilitation & Services Standing Committee (Kolaylaştırma ve Hizmetler Komitesi) üyesi olan Akyıldız, aynı zamanda ACI AMPAP (Havalimanı Yönetimi Profesyonel Akreditasyon Programı) sertifikasına sahip.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:43
16:15
16:11
15:56
15:30
15:10
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 18:29:38. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.