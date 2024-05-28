Tavas Belediye Başkanı, Tarımsal Sulama Desteği Ödemelerinin Yeniden Başlatılmasını İstiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tavas Belediye Başkanı, Tarımsal Sulama Desteği Ödemelerinin Yeniden Başlatılmasını İstiyor

Tavas Belediye Başkanı, Tarımsal Sulama Desteği Ödemelerinin Yeniden Başlatılmasını İstiyor

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 2024 yılı sulama sezonunun başlamasına rağmen henüz gündeme alınmayan tarımsal sulama desteği ödemelerinin acilen yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. Çiftçiler, desteklenmedikleri takdirde üretim yapmalarının imkansız hale geleceğini ve tarımsal üretimde ciddi bir düşüş yaşanacağını belirtiyor.

28.05.2024 10:54  Güncelleme: 10:55
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 2024 yılı sulama sezonunun başlamasına rağmen henüz gündeme alınmayan tarımsal sulama desteği ödemelerinin acilen yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl, sulama birlikleri ve kooperatiflerince belirlenen su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'si üreticiler tarafından ödenirken, kalan yüzde 50'lik kısmı ise Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden karşılanmıştı. Bu destek, 2023 yılında metreküp başına 3,90 TL olan sulama bedelini 1,95 TL'ye düşürerek çiftçilerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltmıştı. Ancak 2024 yılında su kullanım hizmet bedelinin metreküp başına 7,60 TL'ye yükselmiş olması, destek ödemesi yapılmadığı takdirde üreticilerin maliyetlerinde yaklaşık yüzde 400 oranında bir artışa yol açacak. Çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan acilen destek ödemesi konusunda bir talimat beklerken, bu devasa artış karşısında desteklenmedikleri takdirde üretim yapmalarının imkansız hale geleceğini ve tarımsal üretimde ciddi bir düşüş yaşanacağını belirtiyor. Üreticilerde sulama desteğinin sürdürülmemesi durumunda tarım sektöründe büyük kayıplar yaşanabileceği ve gıda güvenliğinin tehlikeye girebileceği endişesi hakim.

"Üreticiye destek ödemelerini yeniden başlatması hayati önem taşımaktadır"

Başkan Kadir Tatık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizin talepleri açık ve nettir. 2023 yılında uygulanan destekleme politikasının 2024 yılında da devam etmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir an önce harekete geçerek çiftçilerimizin yanında olduğunu göstermesi ve su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'sini karşılayacak destek ödemelerini yeniden başlatması, ülkemiz tarımının sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır. Çiftçilerimizin sesine kulak verilmesi ve gerekli adımların atılması, tarımsal üretimin devamlılığı için elzemdir. Üreticilerimizin seslerine kulak vermeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tavas Belediye Başkanı, Tarımsal Sulama Desteği Ödemelerinin Yeniden Başlatılmasını İstiyor - Son Dakika

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