Tavşanlı\'da İthal Sığır Kontrolleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine Uruguay'dan getirilen ithal besilik sığırlar, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından sağlık ve küpe kontrollerinden geçirildi.

Gerçekleştirilen kontroller kapsamında hayvanların sağlık durumları incelenirken, küpe bilgileri de doğrulanarak kayıt işlemleri kontrol edildi. Çalışmalarla hayvan sağlığının korunması ve hayvan hareketlerinin izlenebilirliğinin sağlanması amaçlandı.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının korunması ve güvenilir hayvansal üretimin sürdürülebilmesi amacıyla denetim ve kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti.