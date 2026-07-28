Tavşanlı\'da Tarım Kontrolleri Yapıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından üreticilere ait tarla ve seralarda hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

Saha çalışmalarında ürünlerin gelişim durumları detaylı şekilde incelenirken, hastalık ve zararlı riski taşıyan alanlarda üreticilere gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve etkin kullanımı konusunda teknik destek verilerek üreticilerin karşılaşabileceği muhtemel sorunlara karşı alınması gereken önlemler aktarıldı.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması amacıyla üreticilerin yanında olmaya ve saha çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.