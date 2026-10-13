Tavuk eti üretimi ağustosta yıllık yüzde 3,7 artışla 237 bin 749 tona çıktı - Son Dakika
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Tavuk eti üretimi ağustosta yıllık yüzde 3,7 artışla 237 bin 749 tona çıktı

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TÜİK'in ağustos verilerine göre tavuk eti üretimi yıllık yüzde 3,7 artarak 237 bin 749 tona ulaştı; tavuk yumurtası üretimi ise yıllık yüzde 21,4 artışla 2 milyar 40 milyon 54 bine yükseldi. Kesilen tavuk sayısı da yıllık yüzde 1,6 artışla 128 milyon 675 bin olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 237 bin 749 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,4 yükselişle 2 milyar 40 milyon 54 bine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre ağustosta 237 bin 749 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 artarken bir önceki aya göre yüzde 5,6 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 7,1, yıllık bazda yüzde 21,4 yükseldi. Bu dönemde 2 milyar 40 milyon 54 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Ağustosta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 1,6 yükselişle 128 milyon 675 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,4, tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı.

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuTavuk YumurtasıAğustosEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: Tavuk eti üretimi ağustosta yıllık yüzde 3,7 artışla 237 bin 749 tona çıktı - Son Dakika
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