Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Artışta

14.04.2026 10:38
Şubat ayında tavuk eti üretimi %4,4, yumurta üretimi %17,6 artış gösterdi.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 227 bin 793 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 17,6 artışla 1 milyar 820 milyon 97 bin adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, şubatta 227 bin 793 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artarken, bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi şubatta aylık bazda yüzde 4,3 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 820 milyon 97 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Şubatta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 5,9 artışla 122 milyon 390 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 16,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,4, tavuk eti üretimi yüzde 3,3 arttı.

Kaynak: AA

