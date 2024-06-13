Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Nisanda Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Nisanda Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında tavuk eti üretimi %6,1 azalarak 192 bin 386 ton, tavuk yumurtası üretimi ise %4,6 azalarak 1 milyar 707 milyon 799 bin adet oldu. Aynı dönemde hindi eti üretimi ise %29,7 arttı. Ocak-Nisan döneminde ise tavuk eti üretimi %6,1, tavuk yumurtası üretimi ise %5,2 azaldı.

13.06.2024 11:01
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tavuk eti üretimi nisan ayında yüzde 6,1 oranında azalarak 192 bin 386 ton, tavuk yumurtası üretimi nisan ayında yüzde 4,6 oranında azalarak 1 milyar 707 milyon 799 bin adet oldu.

TÜİK, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 192 bin 386 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,71 milyar adet oldu.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,3, tavuk eti üretimi yüzde 6,8, hindi eti üretimi yüzde 29,7 arttı.

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,3, tavuk eti üretimi yüzde 7,3, hindi eti üretimi yüzde 27,2 arttı.

Tavuk eti üretimi nisan ayında yüzde 6,1 azaldı

Bir önceki ay 204 bin 912 ton olan tavuk eti üretimi nisan ayında yüzde 6,1 oranında azalarak 192 bin 386 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 790 milyon 81 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ise nisan ayında yüzde 4,6 oranında azalarak 1 milyar 707 milyon 799 bin adet oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Nisanda Azaldı - Son Dakika

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