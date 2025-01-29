Tayvan, Trump'ın Tarife Açıklamalarına Karşı Önlem Alıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tayvan, Trump'ın Tarife Açıklamalarına Karşı Önlem Alıyor

Tayvan, ABD'nin çip ithalatına gümrük tarifesi getirme tehditleri sonrası yerel endüstriyi koruyacak tedbirler alacak.

29.01.2025 19:49
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Tayvan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın buradan ithal çiplere gümrük tarifesi getireceğine ilişkin sözlerinin ardından, yerel endüstrisi koruyacak tedbirler alacağını bildirdi.

CNA'nın haberine göre Tayvan Başbakanı Cho Jung-tai, Ay Yeni Yılı'nın başlangıcı vesilesiyle ziyaret ettiği tapınakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Cho, Ekonomik İşler Bakanlığı ve ilgili kurumların olası tarife artışında yerel çip endüstrisini desteklemeye yönelik tedbirleri tartışmak üzere toplantılar yapacağını belirtti.

Hızla değişen küresel pazarda Tayvan'ın teknoloji geliştirmedeki liderliğini korumak için dünya ile daha fazla işbirliği yapması gerektiğini ifade eden Cho, yarı iletkenler alanında Tayvan'ın küresel tedarik zincirindeki yerinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Miami'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri ile buluşmasında, yarı iletkenler, çelik, alüminyum, bakır ve sanayi kimyasallarının ithalatına yakın gelecekte büyük miktarda gümrük tarifleri getireceğini söylemişti.

Konuşmasında ABD'nin geçmişte kendisini zengin ve güçlü yapan gümrük sistemine dönmesi gerektiğini savunan Trump, "(Endüstri) bizi terk etti ve Tayvan'a gitti. Çip sektörünün yüzde 98'i orada. Şimdi bunun bize geri dönmesini istiyoruz. (Joe) Biden'ın şu gülünç programı gibi (Çip ve Bilim Yasası) gibi onlara milyarlarca dolar vermek istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Küresel çip üretiminin yüzde 60'ı Tayvan'da

Trump'ın tarife tehdidi, dünyadaki çiplerin yaklaşık yüzde 60'nın, ileri teknoloji çiplerin ise yaklaşık yüzde 90'ının üretildiği Tayvan'da endişeye neden oldu.

Dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketine (TSMC) ev sahipliği yapan adada Apple ve Nvidia gibi şirketlerin tedarik zincirleri açısından kritik önem taşıyor.

Tayvan'ın ABD'ye ihracatı 2024'ün ilk 1 ayında 106,2 milyar dolara ulaşmıştı. Bunun büyük bölümünü çip ihracatı oluşturmuştu.

ABD'de önceki Başkan Joe Biden döneminde yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası, ülkede yarı iletkenlerin üretimini geliştirmek için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra çip fabrikalarının kurulmasını teşvik amacıyla dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimi getirmişti.

Tayvan şirketi TSMC, bu dönemde ABD'nin Arizona eyaletinde 3 çip fabrikası kurmak üzere 65 milyar dolar yatırım yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tayvan, Trump'ın Tarife Açıklamalarına Karşı Önlem Alıyor - Son Dakika

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