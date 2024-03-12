TBB Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması 23-24 Mart'ta düzenlenecek

Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) 13-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlediği Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması'nın dördüncüsü 23-24 Mart'ta yapılacak.
TBB'den yapılan açıklamaya göre, yarışmayla, 13-15 yaş grubundaki çocukların finansal okuryazarlık bilincinin geliştirilmesi, konuya ilgilerinin artırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
"foy.tbb.org.tr" internet adresi üzerinden düzenlenecek yarışmanın kazananları 28 Mart'ta açıklanacak.
İlk 10'a giren çocuklar hediye çekiyle ödüllendirilecek.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında inşaat maliyetleri yüzde 15,70 artış gösterdi. Yıllık olarak ise bu artış yüzde 67,87 olarak kaydedildi. Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 15,92, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 66,90 arttı. Bina dışı yapılar için ise inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,99 arttı ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,09 artış gösterdi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1986-2023 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonucunda 71,5 milyar dolar gelir elde etti. ÖİB'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, bu süre zarfında birçok sektörde özelleştirme uygulamaları gerçekleştirildi ve devlet işletmecilikten çekildi. Geçen yıl ise 51 özelleştirme ihalesi yapılarak 181 milyon dolar gelir elde edildi ve Hazine'ye 346 milyon dolar aktarıldı. ÖİB, gelecek dönemde de etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarını sürdürecek.
Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, Türkiye'deki güçlü havacılık ekosisteminin Boeing için bir avantaj olduğunu belirtti. Sargın, Türkiye'deki sanayi ile son 10 yılda 2,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştıklarını ve önümüzdeki dönemde farklı işbirliklerine bakacaklarını söyledi. Türkiye'nin havacılıkta güçlü bir sanayiye sahip olduğunu vurgulayan Sargın, Türk mühendislerinin yeteneklerine ve Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çekti. Ayrıca Orta Asya'nın havacılıkta büyümeye açık bir bölge olduğunu ve Türkiye'nin bu bölgede önemli bir ortak olduğunu ifade etti.
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