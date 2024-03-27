Türkiye Bankalar Birliği, KOBİ'ler için sürdürülebilirlik raporu yayımladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "KOBİ'ler için sürdürülebilirlik ne anlama geliyor?" başlıklı rapor yayımladı.
TBB'den yapılan açıklamada, 12 sayfalık rapor, "Giriş", "Sürdürülebilir Finansa Genel Bakış", "Bankacılık Sektörünün Sürdürülebilir Finans Alanındaki Rolü ve Reel Sektörden Beklentiler" ile "Sonuç ve Değerlendirmeler" başlıklarından oluşuyor.
Rapor; KOBİ'lere, sürdürülebilir finans alanındaki yeni gelişmeler, bankacılık sektörünün sürdürülebilir finans alanındaki rolü, bankaların ve reel sektörün yeşil dönüşüm konusunda yapacağı çalışmalarla yeşil finansman kapsamında yararlı bilgiler hakkında genel bir bakış açısı sunmayı ve farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.
Ayrıca, toplam ihracatın 2022 yılı itibarıyla yüzde 32'sini oluşturan KOBİ'lerin sürdürülebilir uygulamalara geçiş ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyumu konusunda katkı sağlanması da hedefleniyor.
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Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde gerçekleştirdiği hamsi ihracatı sonucunda 18 ülkeye 577 bin 463 kilogram hamsi gönderilerek 2 milyon 119 bin 896 dolarlık döviz sağlandı. En fazla ihracat ise Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'ya yapıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatının önceki yıla göre daha verimli geçtiğini belirtti ve 15 Nisanda başlayacak olan av yasağı nedeniyle hareketlilik beklemediklerini ifade etti. Gürdoğan ayrıca, hamsinin artık konserve olarak da ihraç edilmeye başlandığını ve bu durumun ihracatta artış sağladığını söyledi.
Seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafının ardından konvoy eşliğinde Selçuk Alt kapı ve Üst kapı esnafını da ziyaret eden CHP'nin Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe esnafının ve Selçuk esnafının dükkan kiraları ile ilgili sorunlarını çözmüş olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kaybolmaya yüz tutan ayakkabı tamirciliği mesleğine talep artmasına rağmen çırak bulmakta zorlanılıyor. Mersin Zafer Çarşısı'nda 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ayhan Kuş, meslekte yetiştirecek eleman bulmanın en büyük sıkıntı olduğunu belirtti. Ayakkabı tamircileri, fiyat artışı nedeniyle tamirat için gelen ayakkabı, çanta ve valiz sayısının arttığını ifade etti. Kuş, ayakkabıların ömrünü uzatmak için düzenli bakım yapılması gerektiğini tavsiye etti.
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Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
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