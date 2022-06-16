TBMM KİT Komisyonunda Halkbank'ın hesapları görüşüldü

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla bankanın aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 artırarak 965,3 milyar liraya yükselttiklerini bildirdi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklarının 2019-2020 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

Arslan, komisyondaki konuşmasında, bankanın söz konusu dönemde hesaplarında meydana gelen değişimlerden bahsederek, "Halkbank, 2019'da 457 milyar lira tutarındaki aktif büyüklüğünü yüzde 97,2 artırarak 2021 yıl sonu itibarıyla 901,2 milyar liraya, 2022'nin ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3'lük artışla 965,3 milyar lira tutarına yükseltmiş ve aktif büyüklükte Türkiye'nin 4. büyük bankası olarak gelişimini sürdürmüştür." ifadesini kullandı.

Bankanın toplam mevduatının 2021 sonu itibarıyla 625,9 milyar liraya çıktığını bildiren Arslan, bu tutarın 2022 ilk çeyreğinde de 673,2 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Arslan, 2019'da 309,2 milyar lira tutarındaki nakdi kredilerin de 2021 sonunda yüzde 74,5 artarak 539,6 milyar liraya yükseldiğini ifade etti.

Bankanın 2019'da 122,5 lira tutarındaki KOBİ kredilerini 2021 sonu itibarıyla yüzde 80,2'lik artışla 220,8 milyar liraya çıkardığını bildiren Arslan, bu kredilerin 2022 yılın ilk çeyreğinde ise 245,9 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Osman Arslan, Halkbank'ın KOBİ kredilerinde yüzde 18,4'lük payla Türkiye'nin lider bankası olmaya devam ettiğini anlattı.

Bankanın esnaf kredi bakiyesinin 2019'da 41,8 milyar lira olduğunu ifade eden Arslan, bu kredilerin bu yılın ilk çeyreğinde 82,7 milyar liraya çıktığını aktardı.

Arslan, bankada kredi risk bakiyesi bulunan esnaf sayısının da bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyon kişiye çıktığını, 2019'da ise 567 bin kişi seviyesinde olduğunu anımsattı.

Bugüne kadar 3,4 milyon esnafa 215,6 milyar lira kredi verildiğini kaydeden Arslan, bu kredilerin geri ödemelerinin ise düzenli olduğuna işaret etti.

Halkbank Genel Müdürü Arslan, salgın döneminde verdikleri desteklere de değinerek, "2020'de etkisini hissettiren salgın döneminde 2,2 milyonun üzerindeki müşterimize 100 milyar lira tutarında kredi desteği verilmiş, 850 binden fazla müşterimizin 40,1 milyar lira tutarında vadesi gelen kredi ödemeleri ertelenmiştir." bilgisini paylaştı.

Dijital aktif müşterilerin 6 milyon kişiye çıkartılması hedefleniyor

Arslan, salgın döneminde esnafa yönelik uygulamaya koydukları paketler sayesinde 780 bin esnaf ve sanatkara, toplamda 29 milyar liralık destek sağladıklarına dikkati çekti.

Kadın girişimcilerin finansman erişimini kolaylaştırmak için de çalışmalar yaptıklarını anlatan Arslan, sağlanan desteklerin, üretime, istihdama ve ihracata vesile olduğunu anlattı.

Arslan, son üç yılda dijital ve mobil bankacılık kullanımının katlanarak arttığını belirterek, 2021 itibarıyla dijital aktif müşteri sayısının 4,5 milyon kişiye ulaştığını, 2022 hedeflerinin ise 6 milyon kişi olduğunu bildirdi.

Bankanın son 5,5 yılda milli ekonomiye sağladığı 1,5 trilyon lira destekle reel sektörün her zaman yanında olduğunu kanıtladığına dikkati çeken Arslan, reel sektörü desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bağlı ortaklıkların da hesapları görüşüldü

Halkbank'ın hesaplarının görüşülmesinin ardından, Halk Sigorta AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ, Halk Faktoring AŞ, Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin de hesapları görüşüldü.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2019-2020 yıllarına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.