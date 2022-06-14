TBMM KİT Komisyonunda TEİAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürü Orhan Kaldırım, Türkiye'nin yıl sonu itibarıyla 72 bin 378 kilometrelik iletim hattına sahip olduğunu belirterek, geçen yıl 331 teravatsaat elektrik üretildiğini bildirdi.

TEİAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, 22 bölge müdürlüğü, bir milli yük tevzi ve 9 bölgesel yük tevzi işletme müdürlüğü ile hizmet sunduklarını anlattı.

Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla 72 bin 378 kilometrelik elektrik iletim hattına sahip olduğunu kaydeden Kaldırım, "Geçen yıl Türkiye'de üretilen elektrik 331 teravatsaat olarak kayıtlara geçti." bilgisini paylaştı.

Kaldırım, kurumda 17 binden fazla personel çalıştığını sözlerine ekledi.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TEİAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.