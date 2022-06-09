TBMM KİT Komisyonunda, Türkşeker'in hesapları görüşüldü - Son Dakika
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TBMM KİT Komisyonunda, Türkşeker'in hesapları görüşüldü

09.06.2022 17:21

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Muhiddin Şahin, girdi maliyetleri dikkate alınarak artırılan desteklerle pancar üretiminin teşvik edildiğini bildirdi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Muhiddin Şahin, girdi maliyetleri dikkate alınarak artırılan desteklerle pancar üretiminin teşvik edildiğini bildirdi.

Türkşeker'in 2019 ve 2020 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, dünyada 2021-2022 dönemi için yaklaşık 37,4 milyon tonu pancardan, 133,1 milyon tonu şeker kamışından olmak üzere toplam 170,5 milyon ton şeker üretileceğinin tahmin edildiğine işaret ederek, 172,4 milyon ton civarında da şeker tüketimi olacağının öngörüldüğünü aktardı.

Türkiye'de 33 şeker fabrikasının faaliyet gösterdiğinin altını çizen Şahin, kotaya esas şeker üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 3,1 milyon ton olduğunu söyledi. Şahin, 2020-2021 kampanya döneminde 165 bin ton pancar işlenerek 1 milyon 72 bin 700 ton şeker üretildiğini hatırlattı.

Şahin, Türkşeker'in sermayesinin tamamının özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak tekrar KİT statüsüne dönüştürüldüğünü anımsatarak, Türkşeker'in 20 yıldan fazla süren özelleştirme sürecinin sona erdiğini kaydetti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Son dönemde küresel boyutta enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, çiftçilerimizin alın teri ve emeğini koruyacak bir yaklaşımla, verilen destekler artırılarak pancar üretimi teşvik edilmektedir. 2022'de üretilecek yüzde 16 polar şeker ihtiva eden pancarın avans fiyatı ton başına 1000 liraya yükseltilmiştir. Bu yıl ilk defa ton başına 50 lira kota tamamlama primi ödenecek. Pancar bedelleri, fabrikalara son pancar tesliminden itibaren 60 gün yerine 30 gün içerisinde ödenecek. Üreticilere verilecek nakdi avans sayısı 3'ten 5'e çıkarıldı, her defasında ton başına 70 lira ödeme yapılacak. Pancarlarını temizleme ve yükleme makinasıyla teslim eden üreticilere pancar temizleme ve yükleme primi ödenecek."

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından Türkşeker'in 2019-2020 dönemi hesapları ibra edildi.

TBMM KİT Komisyonunda, Türkşeker'in hesapları görüşüldü
TBMM KİT Komisyonunda, Türkşeker'in hesapları görüşüldü
TBMM KİT Komisyonunda, Türkşeker'in hesapları görüşüldü
TBMM KİT Komisyonunda, Türkşeker'in hesapları görüşüldü

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TBMM KİT Komisyonunda ÇAYKUR'un hesapları görüşüldü TBMM KİT Komisyonunda ÇAYKUR'un hesapları görüşüldü
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM KİT Komisyonunda, Türkşeker'in hesapları görüşüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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