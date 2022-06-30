TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın başkanlığında toplandı.

Aydın, Bolu'da ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel baskınları dolayısıyla vatandaşlara ve devlete geçmiş olsun dileklerini ileterek, canla başla çalışan vatandaşlar ile kurumların yetkilileri ve personeline teşekkür etti.

İllerdeki kooperatifçilik faaliyetlerinin yerinde incelenmesi amacıyla 5 toplantı gerçekleştirildiğini anlatan Aydın, ayrıca Ankara, İzmir ve Çanakkale'de yerinde inceleme yapıldığını anlattı.

Komisyonda, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği yetkilileri, orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri, hal ve hal atıklarının değerlendirilmesi ve atıkların geri dönüşümü konularında sunum yaptı.