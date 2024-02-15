TCDD ve Aselsan arasında 1.69 milyar liralık sözleşme imzalandı

Ekonomi

Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemleri projesi kapsamında TCDD ile Aselsan arasında1.69 milyar lira bedelli sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşmeye göre Aselsan, anahtar teslim olarak 99 adet dizel-elektrikli ana hat lokomotifi için araç üstü sinyalizasyon ekipmanının geliştirerek, imali ve montajını gerçekleştirecek.

SÖZLEŞME SÜRESİ 57 AY OLARAK BELİRLENDİ

İmza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sinyalizasyon sisteminin sürdürülebilir olması ve yaygınlaşabilmesi için milli ve yerli çalışmaların başlatıldığını vurgulayarak, "ASELSAN, hali hazırda Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattımızda kullanılmakta olan yerli metro sinyalizasyon sisteminden sonra lokomotif ve trenlerimiz için de yerli bir sinyalizasyon sistemi geliştirecek. 57 ay olan sözleşme süremiz kapsamında, 2026 yılında 17 lokomotife, 2027 yılında 48 lokomotife ve 2028 yılında ise 34 lokomotife araç üstü sinyalizasyon ekipmanımızı yerleştireceğiz" dedi.

GELİŞTİRİLECEK SİSTEM AVRUPA DEMİRYOLU AJANSI SİSTEMİYLE UYUMLU OLACAK

Uraloğlu, "Geliştireceğimiz bu sistem, yönetim ve birlikte çalışabilirlik yönünden Avrupa'da ana hatlarda kullanılabilecek, ortak bir tren yönetim ve kontrol platformu oluşturarak, Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA) tarafından geliştirilen ERTMS adlı sistemin standardına uygun üretilecek. Böylece uluslararası tren işletmeciliği, otomatik tren koruması, merkezi trafik kontrolü ile yüksek hızlarda emniyetli tren sürüşü sağlayacağız" diye konuştu.