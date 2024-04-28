Antalya'da lüks bir otelde yaşanan olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine düştü. Türkiye'den rezervasyon yapılınca otellerin daha fazla fiyat verdiğini tespit eden bir Türk vatandaşı, yabancı bir internet sitesinden rezervasyon yaptı.
Daha uygun bir fiyata rezervasyon işini halleden Türk vatandaş, otele gittiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Otel yetkilileri rezervasyon yapanın Türk olduğunu anlayınca kendisinden 120 euro (4 bin 178 lira) fazla ücret tahsil etti.
O an başka otel bulamayacağı için ücreti ödemek zorunda kalan vatandaşın paylaştığı fatura ise kısa sürede gündem oldu. Otel yönetiminin yaptığı skandal hareketi "Milliyet farkı karşılığı tahsil edildi" ifadesiyle faturaya işlediği görüldü.
Son Dakika › Güncel › Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik 'Milliyet farkı' faturası - Son Dakika
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