Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik "Milliyet farkı" faturası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik "Milliyet farkı" faturası

Antalya\'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL\'lik "Milliyet farkı" faturası

Antalya'daki ünlü bir otel, yabancı bir internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğunu görünce 120 euro (4 bin 178 lira) "milliyet farkı ücreti" aldı. Yaşanan olay mağdur vatandaşın paylaştığı fatura görseliyle gündem oldu.

28.04.2024 12:46  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da lüks bir otelde yaşanan olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine düştü. Türkiye'den rezervasyon yapılınca otellerin daha fazla fiyat verdiğini tespit eden bir Türk vatandaşı, yabancı bir internet sitesinden rezervasyon yaptı.

4 BİN 178 LİRA FAZLA ÜCRET TAHSİL ETTİLER

Daha uygun bir fiyata rezervasyon işini halleden Türk vatandaş, otele gittiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Otel yetkilileri rezervasyon yapanın Türk olduğunu anlayınca kendisinden 120 euro (4 bin 178 lira) fazla ücret tahsil etti.

Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik 'Milliyet farkı' faturası

FATURADAKİ İFADE KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

O an başka otel bulamayacağı için ücreti ödemek zorunda kalan vatandaşın paylaştığı fatura ise kısa sürede gündem oldu. Otel yönetiminin yaptığı skandal hareketi "Milliyet farkı karşılığı tahsil edildi" ifadesiyle faturaya işlediği görüldü.

Milliyet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik 'Milliyet farkı' faturası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mert kursun : Hoca hoca yi tekkede haci haciyi mekkede misali kendi ulkende tatil daha pahali bu ne sacma uygulama bu otelin 3 ay kapatilmasi lazim ama onur madalyasi verilmezse iyi 22 2 Yanıtla
  • Alper Elma: böyle birşey varmı Allah aşkına. insan insanı öpmeye neden bu kadar hevesli. bizim bize ettiğimizi yabancı bize etmiyor 15 0 Yanıtla
  • Fatih Dağcı: Milli guvenlik hatta beka sorunu kapsamında değerlendirilip.kayyum atansin yetkililer para cezası hatta hapis cezasına çarptırılsin bu ne aymazlık.. 9 0 Yanıtla

12:48 Beşiktaş’ta zincirleme kaza Yaralılar var Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
12:47 Antalya’daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL’lik “Milliyet farkı“ faturası Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik "Milliyet farkı" faturası
12:11 ABD’de H5N1 paniği İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü ABD'de H5N1 paniği! İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü
11:40 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia Kurye cinayet sonrası “Görev tamam“ pozu vermiş Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası "Görev tamam" pozu vermiş
10:28 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye’nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum
11:10 TikTok’taki rezaletler bitmiyor Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
11:02 “Koca Yusuf“ Gabar’da sondaj çalışmalarına başladı "Koca Yusuf" Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
10:43 Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı
08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
08:24 Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü’nden beri işsiz Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz
07:56 Brezilya’da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
04:47 Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı
03:43 Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş
03:17 Binyamin Netanyahu’yu tutuklanma endişesi bastı Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma endişesi bastı! Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 13:41:33. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik "Milliyet farkı" faturası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement