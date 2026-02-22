TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3 Entegre Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3 Entegre Edildi

22.02.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk savunma sanayisi, TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3'ü başarılı bir şekilde entegre etti.

Performanslarıyla NATO tatbikatına damga vuran Türk savunma sanayisi ürünleri TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3, milli yazılımlarla birbirine entegre edildi.

HAVELSAN tarafından geliştirilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tecrübe ve bilgi birikimini de barındıran Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ???????ADVENT (ADVENT SYS) ve FleetStar Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS), deniz platformlarının yeni operasyonel yetenekler kazanmasına katkı sağlıyor.

Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'ndaki performansları ve uyumlarıyla dikkati çeken ve övgülerle karşılanan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG ANADOLU ve Baykar tarafından üretilen gemiye konuşlu silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün bu sistemler üzerinden yürütülen entegrasyon çalışmaları tatbikat öncesinde başarıyla tamamlandı. Böylece TCG ANADOLU, Bayraktar TB3 SİHA ile tam dijital uyuma ulaştı.

Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde Bayraktar TB3 ile gemi üzerindeki sistemler arasında kesintisiz veri alışverişi sağlandı. Yapılan testlerle birlikte, Bayraktar TB3'ün uçuş verileri ve elde ettiği anlık yüksek çözünürlüklü görüntüler, ADVENT SYS ekranlarında başarıyla işlendi ve anlamlı verilere dönüştürüldü.

Bu entegrasyon, operatörlerin Bayraktar TB3'ü sadece harici bir araç olarak değil, geminin organik bir sensörü ve silah sistemi gibi merkezi olarak izlemesine ve yönetmesine imkan tanıyor.

Entegrasyon kapsamında Bayraktar TB3 ve ADVENT SYS arasında çift taraflı veri akışı doğrulandı, SİHA'dan gelen görüntülerin doğrudan savaş yönetim sistemine aktarılmasıyla karar vericilerin hızı artırıldı, FleetStar GVDS'nin modüler yapısı sayesinde ilave kabiliyetlerin eklenmesinin önü açıldı.

HAVELSAN'ın geliştirdiği ADVENT SYS ve FleetStar GVDS, esnek ve açık mimarisiyle farklı platformların hızlıca sisteme dahil edilebilmesine olanak tanıyor.

TCG ANADOLU'nun bir "SİHA gemisi" konseptine dönüşmesindeki en kritik aşamalardan biri olan bu yazılımsal entegrasyon, platformların operasyonel kabiliyetini üst seviyeye taşıdı.

ADVENT SYS'nin ağ merkezli yapısı sayesinde, Bayraktar TB3'ten gelen bilgiler sadece TCG ANADOLU'da değil, gruptaki diğer gemilerle de paylaşılabilecek.

"Beyin" ve "sinir sistemi"

ADVENT SYS, bir savaş gemisinin "beyni" olarak nitelendiriliyor. Sistem, gemi üzerindeki tüm radarların, sonarların, silah sistemlerinin ve elektronik harp cihazlarının tek bir merkezden, uyum içinde yönetilmesini sağlıyor.

FleetStar GVDS ise bu beynin ihtiyaç duyduğu bilgileri taşıyan "sinir sistemi" olarak değerlendiriliyor. Gemideki tüm sensörlerden gelen verileri toplayan, işleyen FleetStar, bu bilgileri ihtiyaç duyan tüm alt sistemlere en hassas ve gerçek zamanlı haliyle dağıtıyor.

TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3 entegrasyonunda ADVENT SYS, SİHA'nın gemiye göre nerede olduğunu ve hangi açıyla yaklaştığını hatasız şekilde sistemlere aktararak güvenli bir operasyon ortamı oluşturuyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3 Entegre Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:32:14. #7.11#
SON DAKİKA: TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3 Entegre Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.