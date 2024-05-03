TCMB, 2024-II Enflasyon Raporu'nu açıklayacak - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, 2024-II Enflasyon Raporu'nu açıklayacak

TCMB, 2024-II Enflasyon Raporu\'nu açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Enflasyon Raporu 2024-II'yi 9 Mayıs'ta açıklayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, raporun tanıtımı için TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, TCMB'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacak. TCMB, geçtiğimiz raporda belirlediği enflasyon tahminlerini korumuştu.

03.05.2024 15:33
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 9 Mayıs'ta Ankara'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla 9 Mayıs'ta saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB, 2024-II Enflasyon Raporu'nu açıklayacak - Son Dakika

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