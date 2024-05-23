TCMB, 200 milyar liralık TL depo alım ihalesi düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, 200 milyar liralık TL depo alım ihalesi düzenledi

TCMB, 200 milyar liralık TL depo alım ihalesi düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Mayıs vadeli 200 milyar lira ve 27 Mayıs vadeli 100 milyar lira tutarında iki TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. İhalelerde minimum faiz oranı yüzde 49,97, maksimum faiz oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

23.05.2024 13:08
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 200 milyar liralık 24 Mayıs vadeli ve 100 milyar liralık 27 Mayıs vadeli iki TL depo alım ihalesi yaptı.

TCMB'nin 24 Mayıs vadeli TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 164 milyar 850 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,97, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

Bankanın 27 Mayıs vadeli TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarları 77 milyar 950 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB, 200 milyar liralık TL depo alım ihalesi düzenledi - Son Dakika

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