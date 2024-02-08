TCMB Başkan Yardımcısı: Yıl sonu enflasyon hedefi iddialı ama erişilebilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, yüzde 36 olarak hedeflenen yıl sonu enflasyonuna ilişkin, "İddialı ama erişilebilir bir hedef." dedi.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Bankanın İdare Merkezi'nde bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlerken bazı soruları Başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay yanıtladı.
Akçay, mevduat faizlerine ilişkin soruya, sadeleştirmeye çalıştıkları regülasyon setinin aslında bugün içinden çıkmaya çalıştıkları kur korumalı mevduatı (KKM) palazlandırmak, yukarı çekmek üzere kurulan bir sistem olduğunu söyledi.
Enflasyonda yıl sonu için konulan yüzde 36 hedefine ilişkin soru üzerine de Akçay, "İddialı ama erişilebilir bir hedef. Enflasyonu aşağı indirmekte ve enflasyon beklentilerini düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılır bir hedeften çok daha iyidir. Biz, yaptığımız şeyin doğruluğuna fena halde inanıyoruz." diye konuştu.
Yıllık hedefin aşağı geliyor olmasının önem taşımadığını vurgulayan Akçay, "Gözlemlediğimiz göstergede eğer gerekli iyileşmeyi görmüyorsak bizim için alarmdır, gerekli tedbirleri alırız. Dolayısıyla nereye baktığımızı arkadaşlarımın biraz daha yakından takip etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
Akçay, son dönemde attıkları adımlarla fonlama maliyeti ile mevduat faizi, politika faizi ile enflasyon oranı, faiz ile kur arasındaki bağlantıları yeniden kurmaya çalıştıklarını anlattı.
Ödeme sistemlerinde katman geliştirme çalışmaları sürecek
TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da ödeme sistemlerinde ve hizmetlerinde inovatif çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.
Ödeme sistemlerinin geliştirilmesine FAST'i örnek gösteren Karahan, söz konusu sistemin vatandaşlar tarafından çok kullanılan bir sistem haline geldiğini ve işlem sayısı anlamında rekor kırmaya devam ettiğini bildirdi.
Karahan, son dönemde işlem limitlerini de artırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"FAST sisteminin ekstra katmanlarını da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda 'Ödeme İste' katmanını son günlerde devreye almış bulunuyoruz. Bu da alacaklının, borçlarını ödeme talebi yapmasını ve işlemlerini kolaylaşmasını sağlıyor. Katman geliştirme çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek."
Karahan, ödeme hizmetlerine ilişkin de ilgili kuruluşlar nezdinde hem sektörü daha inovatif hem de risksiz hale getirmek için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, geçen yılın son aylarında uygulamaya alınan "Dijital Cüzdan" düzenlenmesini örnek gösterdi. Dijital cüzdanın ödeme aracı olarak tanımlandığını anımsatan Karahan, burada hem adil rekabet koşullarının sağlanması hem de kullanıcıların ve müşterilerin güvenli şekilde kullanması için hizmet sağladıklarını dile getirdi.
Karahan, üç fazdan oluşan "Dijital Türk Lirası Projesi"ne ilişkin de geçen yıl Faz-1 aşamasını tamamladıklarını, Faz-2'ye başladıklarını, çalışmaların da dinamik şekilde ilerlediğini sözlerine ekledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet partilerinden birinin, 'Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na haddini bildireceğiz' dediğini belirterek, Bak biz Adana'dayız. Buradayız. Hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız, kararlıyız dedi.
Son Dakika › Ekonomi › TCMB Başkan Yardımcısı: Yıl sonu enflasyon hedefi iddialı ama erişilebilir - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?