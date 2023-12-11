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TCMB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı reel sektör için önemli - Son Dakika
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TCMB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı reel sektör için önemli

TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, fiyat istikrarının reel sektör açısından önemine dikkat çekerek, merkez bankalarının toplumsal refaha katkılarının ancak fiyat istikrarına odaklanan para politikasıyla gerçekleştiğini ifade etti. Erkan, DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'nda iş dünyasının beklenti ve talepleri ile TCMB'nin reel sektör için destek adımlarını ele aldı.

TCMB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı reel sektör için önemli
11.12.2023 - 19:19,
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, fiyat istikrarının reel sektör açısından önemine dikkati çekerek, merkez bankalarının toplumsal refaha katkılarının ancak fiyat istikrarına odaklanan para politikasıyla gerçekleştiğini ifade etti.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

DEİK Başkanı Nail Olpak'ın başkanlığındaki toplantı, DEİK'in İstanbul'daki merkezinde gerçekleşti. Toplantıda, iş dünyasının beklenti ve talepleri ile TCMB'nin reel sektör için destek adımları ele alındı.

TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, toplantıda, fiyat istikrarının reel sektör açısından önemine dikkati çekti.

Merkez bankalarının toplumsal refaha katkılarının ancak fiyat istikrarına odaklanan para politikasıyla gerçekleştiğini vurgulayan Erkan, "Bununla birlikte merkez bankacılığının fiyat istikrarı misyonu, genel denge ve sürdürülebilirlik perspektifiyle ekonominin reel kesimini de yakından takip etmeyi gerektirmektedir." ifadesini kullandı.

Erkan, Türkiye'nin, konumu itibarıyla hem ticaretin geçiş yolu olması hem de üretim üssü olabilme kapasitesi açısından dünya ticaretinden pay alma konusunda önemli bir potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Fiyat istikrarı yoluyla öngörülebilirliğin artması, sizlerin bu potansiyeli gerçekleştirmesinin en güçlü destekçisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"(TCMB) Başkanımızın iş dünyamızla istişare halinde olması bizi son derece memnun ediyor"

DEİK Başkanı Olpak da DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'nda TCMB Başkanı Erkan'ı ağırlamanın, iş dünyası açısından çok değerli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz gibi istişare kültürünü çok önemli buluyoruz. Sayın Erkan ve beraberindeki heyetle küresel ekonomideki gelişmeleri, yeni küresel eğilimleri ve Türkiye'nin bu denklemde avantajlı bir konum elde edebilmesi için atılacak adımları istişare ettik. Türkiye, finansal istikrarı sağlamaya yönelik atılan adımları ve yürütülen dezenflasyon programını; yatırım, üretim ve ihracat performansına halel getirmeyen bir süreç üzerinde sürdürüyor. Bu çerçevede TCMB Başkanı ile hem ihracat performansımızı olumlu etkileyebilecek konularda hem de iş dünyamızı ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Erkan da TCMB'nin reel sektör için önem teşkil eden başlıklarında bizi bilgilendirdi ve atılacak adımları aktardı. Başkanımızın iş dünyamızla istişare halinde olması bizi son derece memnun ediyor.

Bu arada, konuştuğumuz önemli başlıklardan birisi de yönetim kurulu üyesi olduğum Türk Eximbank'ın aldığı yönetim kurulu kararı ile ticari bankaların teminat yapısı ile çalışmaya başlaması oldu. İş dünyası tarafından uzun bir süredir dile getirilen Eximbank'ın teminat mektubu dışında teminatlarla da çalışması talebini olumlu karşılayan Eximbank'ın bu kararının, ekonomi yönetimimizin reel kesime verdiği desteklerle uyumlu çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum."

Kaynak: AA
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