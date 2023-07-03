TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan bankacılara sitem dolu sözler: Keşke TL'ye yönelerek yapsaydınız - Son Dakika
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan bankacılara sitem dolu sözler: Keşke TL'ye yönelerek yapsaydınız

03.07.2023 09:47

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın bankacılar ile yaptığı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. Erkan'ın bankacılara döviz alımı konusunda sitemde bulunarak "Keşke testi TL'ye yönelerek yapsaydınız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, faiz artışı kararının ardından bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda, para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin mesajlar verdi.

BİRİNCİ ÖNCELİK ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekonomi gazetesinin edindiği bilgiye göre, birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Erkan'ın, toplantıda güçlü TL'ye vurgu yapan "şahin" tutumu dikkati çekti.

KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

Önümüzdeki günlerde para politikası kapsamında atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Gaye Erkan'ın, döviz kurunu baskılama amaçlı makro ihtiyati önlemlerin de kademeli olarak kaldırılacağını söylediği öğrenildi. Öte yandan, Bakan Şimşek'in geçen haftaki açıklamasında işaret ettiği TCMB rezervlerindeki güçlü artışın, döviz satışının sonlandırılmasını teyit ettiği belirtiliyor.

BANKACILARA SİTEM ETTİ

Kaynakların verdiği bilgiye göre TCMB Başkanı Erkan, faiz artışı kararının hemen ardından bazı özel bankaların döviz alımına yönelmelerine de sitemde bulundu. Bankacıların, "Gelen talepleri kullanarak test etmek istedik" sözlerine Erkan, "Keşke testi TL'ye yönelerek yapsaydınız; döviz alım taleplerini faiz kararından birkaç dakika sonra değil, zamana yayarak karşılasaydınız" karşılığını verdi.

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Hafize Gaye Erkan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan bankacılara sitem dolu sözler: Keşke TL'ye yönelerek yapsaydınız - Son Dakika


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