TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan bankacılara sitem dolu sözler: Keşke TL'ye yönelerek yapsaydınız

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, faiz artışı kararının ardından bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda, para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin mesajlar verdi.

BİRİNCİ ÖNCELİK ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekonomi gazetesinin edindiği bilgiye göre, birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Erkan'ın, toplantıda güçlü TL'ye vurgu yapan "şahin" tutumu dikkati çekti.

KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

Önümüzdeki günlerde para politikası kapsamında atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Gaye Erkan'ın, döviz kurunu baskılama amaçlı makro ihtiyati önlemlerin de kademeli olarak kaldırılacağını söylediği öğrenildi. Öte yandan, Bakan Şimşek'in geçen haftaki açıklamasında işaret ettiği TCMB rezervlerindeki güçlü artışın, döviz satışının sonlandırılmasını teyit ettiği belirtiliyor.

BANKACILARA SİTEM ETTİ

Kaynakların verdiği bilgiye göre TCMB Başkanı Erkan, faiz artışı kararının hemen ardından bazı özel bankaların döviz alımına yönelmelerine de sitemde bulundu. Bankacıların, "Gelen talepleri kullanarak test etmek istedik" sözlerine Erkan, "Keşke testi TL'ye yönelerek yapsaydınız; döviz alım taleplerini faiz kararından birkaç dakika sonra değil, zamana yayarak karşılasaydınız" karşılığını verdi.