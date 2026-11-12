TCMB Başkanı Karahan, 2026 enflasyon tahminini yüzde 29,5'e güncellediklerini söyledi

TCMB Başkanı Karahan, 2026 enflasyon tahminini yüzde 29,5'e güncellediklerini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB Başkanı Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncellediklerini duyurdu. Karahan, açıklamasında 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,5'e yükseltildiğini belirtti.
TCMB Başkanı Karahan: "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik"
Kaynak: AA
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