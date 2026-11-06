TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon Raporu 2026-IV'ü 12 Kasım'da İstanbul'da tanıtacak - Son Dakika
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TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon Raporu 2026-IV'ü 12 Kasım'da İstanbul'da tanıtacak

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TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-IV'ün tanıtımı için 12 Kasım saat 10.30'da TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde toplantı düzenleyecek. Toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın son Enflasyon Raporu'nu 12 Kasım'da İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Karahan Enflasyon Raporu 2026-IV"ün tanıtımı amacıyla 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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