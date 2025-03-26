TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz

TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yaptığı açıklamalarda piyasa kuralları çerçevesinde gerekli adımları proaktif bir biçimde attıklarını söyledi. Karahan ayrıca ekonominin sağlıklı büyümesine katkı sağlayacak tüm önlemleri alacakları sözünü verdi.

26.03.2025 18:06
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Piyasa kuralları içinde gerekli adımları proaktif olarak attık ve alacağız" açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmaya ilişkin Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, önemli açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ ADIMLARI ATTIK"

Karahan, piyasa kuralları çerçevesinde gerekli adımları proaktif bir biçimde attıklarını söyledi. Bu doğrultuda, gelişen koşullara göre hareket etmeye devam edeceklerini belirtirken, piyasalardaki istikrarın sağlanması için kararlılık mesajı verdi.

PROAKTİF YAKLAŞIM VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Karahan, yaptığı açıklamalarla birlikte, piyasalarda belirsizlikleri azaltmak ve güven ortamını güçlendirmek amacını taşıdıklarını ifade etti. "Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı atıyoruz" diyen Karahan, ekonominin sağlıklı büyümesine katkı sağlayacak tüm önlemleri alacakları sözünü verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fatih Karahan, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    adımlardan biride 500 lükleri basmak olmalı bence 42 1 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    kaç milyar dolarımı yaktın kuru baskılsmak için onu söyle 17 3 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Say bakiyim aslanım piyasanın kurallarını dese biri sayabilir mi? 12 3 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Mehteran gibi,1 ileri 3 geri 11 3 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    26 milyar dolari harcadiniz be ! f16 modernizasyonuna vermediginiz parayi nereye harcadiniz beka sorunu siz oldunuz … 5 1 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    kaç günde ne kadar zarar oldu sanki millet anlamiyor yine faturayı halka keseceksiniz 2 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    en büyük para ile bir koli yumurta alınamıyor Somali parası bile bizden değerli Ancak konuşur çakmalar hiç bir şey düzgün değil bu memlekette 0 0 Yanıtla
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