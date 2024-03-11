TCMB, finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Baz Etkisi Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı. Videoda, baz etkisinin örneklerle açıklandığı ve enflasyon verilerinin önemi vurgulandı. "Herkes İçin Ekonomi" ise ekonomi ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak amacıyla içerikler sunuyor.

11.03.2024 09:20
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine devam ediyor.

TCMB, "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Baz Etkisi Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Baz etkisinin örneklerle açıklandığı videoda, "Enflasyon görünümünü değerlendirirken baz etkilerini içeren yıllık enflasyon verilerinin yanında, aylık enflasyon verilerini de yakından takip etmek büyük önem taşır. Çünkü sadece yıllık enflasyon verilerindeki değişim her zaman gerçek enflasyon görünümünü yansıtmayabilir." ifadeleri kullanıldı.

"Herkes İçin Ekonomi", ekonomi ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her hedef kitleye uygun içerikler sunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB, finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika

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