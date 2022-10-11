Tcmb: Cari İşlemler Hesabı Ağustosta 3,1 Milyar Dolar Açık Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustos ayında 3 milyar 112 milyon dolar açık verirken 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre; geçen yılın ağustos ayında 1 milyar 75 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 112 milyon dolar açık verdi. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 816 milyon dolar artarak 9 milyar 700 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. TCMB'nin açıkladığı veriler şöyle:

ÇEKİRDEK AÇIK, 6 MİLYAR 276 MİLYON DOLAR FAZLA VERDİ

Geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 971 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, 6 milyar 276 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 515 milyon dolar artışla 7 milyar 236 milyon dolara oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 1 milyar 432 milyon dolar artışla 5 milyar 132 milyon dolara ulaştı.

KAYNAĞI BELİRSİZ PARA GİRİŞİ ARTTI

Net hata noksan kalemi ağustos ayında 3 milyar 958 milyon dolar oldu. Böylece kaynağı belirsiz para girişi olarak da bilinen 8 aylık net hata noksan 28 milyar 307 milyon dolara ulaştı.

BİRİNCİL GELİR DENGESİ KAYNAKLI ÇIKIŞLAR DÜŞTÜ

Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 152 milyon dolar azalarak 685 milyon dolara geriledi. Bu dönemde, ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklı net girişler ise 38 milyon dolarlık düşüşle 37 milyon dolara indi.

Öte yandan, temmuz ayına ilişkin cari işlemler açığı 4 milyar 10 milyon dolardan 4 milyar 93 milyon dolara revize edildi.

AĞUSTOSTA 812 MİLYON DOLAR PORTFÖY GİRİŞİ

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 573 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 812 milyon dolar tutarında net giriş gösterdi. Alt kalemler itibarıyla, yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 761 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 6 milyon dolar net satış yaptı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE ARTIŞ

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 28 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 750 milyon dolar net azalış kaydetti.

Resmi rezervler ise ağustos ayında net 10 milyar 786 milyon dolar arttı.