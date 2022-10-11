Tcmb: Cari İşlemler Hesabı Ağustosta 3,1 Milyar Dolar Açık Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tcmb: Cari İşlemler Hesabı Ağustosta 3,1 Milyar Dolar Açık Verdi

11.10.2022 12:11
Tcmb: Cari İşlemler Hesabı Ağustosta 3,1 Milyar Dolar Açık Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı ağustos ayında 3 milyar 112 milyon dolar açık verirken 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustos ayında 3 milyar 112 milyon dolar açık verirken 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre; geçen yılın ağustos ayında 1 milyar 75 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 112 milyon dolar açık verdi. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 816 milyon dolar artarak 9 milyar 700 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. TCMB'nin açıkladığı veriler şöyle:

ÇEKİRDEK AÇIK, 6 MİLYAR 276 MİLYON DOLAR FAZLA VERDİ

Geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 971 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, 6 milyar 276 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 515 milyon dolar artışla 7 milyar 236 milyon dolara oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 1 milyar 432 milyon dolar artışla 5 milyar 132 milyon dolara ulaştı.

KAYNAĞI BELİRSİZ PARA GİRİŞİ ARTTI

Net hata noksan kalemi ağustos ayında 3 milyar 958 milyon dolar oldu. Böylece kaynağı belirsiz para girişi olarak da bilinen  8 aylık net hata noksan 28 milyar 307 milyon dolara ulaştı.

BİRİNCİL GELİR DENGESİ KAYNAKLI ÇIKIŞLAR DÜŞTÜ

Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 152 milyon dolar azalarak 685 milyon dolara geriledi. Bu dönemde, ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklı net girişler ise 38 milyon dolarlık düşüşle 37 milyon dolara indi.

Öte yandan, temmuz ayına ilişkin cari işlemler açığı 4 milyar 10 milyon dolardan 4 milyar 93 milyon dolara revize edildi.

AĞUSTOSTA 812 MİLYON DOLAR PORTFÖY GİRİŞİ

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 573 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 812 milyon dolar tutarında net giriş gösterdi. Alt kalemler itibarıyla, yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 761 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 6 milyon dolar net satış yaptı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE ARTIŞ

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 28 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 750 milyon dolar net azalış kaydetti.

Resmi rezervler ise ağustos ayında net 10 milyar 786 milyon dolar arttı.

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu, ÇOMÜ'de öğrencilerle buluştu Bakan Karaismailoğlu, ÇOMÜ'de öğrencilerle buluştu Erzurum gündem haberi | Erzurum Valisi Memiş İl Koordinasyon Kurul Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Erzurum gündem haberi | Erzurum Valisi Memiş İl Koordinasyon Kurul Toplantısı'nda konuştu Açıklaması ING Türkiye'nin yeni reklam filmi yayınlandı ING Türkiye'nin yeni reklam filmi yayınlandı
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tcmb: Cari İşlemler Hesabı Ağustosta 3,1 Milyar Dolar Açık Verdi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
16:02 IMF, 2022 yılı büyüme tahminlerini açıkladı! Türkiye ile ilgili kısmında yazanlar dikkat çekti
16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de ''KKTC'yi tanıyın'' çağrısı yapmasının ardından Rusya'dan hamle! Adada konsolosluk açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 17:34:27. #1.11#
SON DAKİKA: Tcmb: Cari İşlemler Hesabı Ağustosta 3,1 Milyar Dolar Açık Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement