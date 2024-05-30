TCMB, DDKKM ve TL KKM Hesaplarının Stok Bakiyelerini Açıklayacak - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, DDKKM ve TL KKM Hesaplarının Stok Bakiyelerini Açıklayacak

TCMB, DDKKM ve TL KKM Hesaplarının Stok Bakiyelerini Açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerini aylık olarak yayımlayacak. Nisan ayı verileri yarın saat 14.30'da Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden açıklanacak. DDKKM-Gerçek Kişiler, DDKKM-Tüzel Kişiler, DDKKM-Toplam ve TL KKM bakiyeleri ayrı seriler olarak gösterilecek.

30.05.2024 14:40
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Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri aylık olarak yayımlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan duyuruya göre, nisan ayı verileri yarın açıklanacak. Söz konusu veriler, yarın saat 14.30'da Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" başlığı altında "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları" alt başlığı ile yayımlanacak.

"DDKKM-Gerçek Kişiler", "DDKKM-Tüzel Kişiler", "DDKKM-Toplam" ve "TL KKM" bakiyeleri, ayrı seriler olarak gösterilecek. DDKKM bakiyeleri, dönüşüme konu döviz/altın cinsinden orijinal stok bakiyelerin milyar ABD doları karşılığı olarak; TL KKM bakiyeleri ise milyar TL cinsinden izlenecek.

Ayrıntılı veri ve bilgilere "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" sayfasından erişilebilecek.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB, DDKKM ve TL KKM Hesaplarının Stok Bakiyelerini Açıklayacak - Son Dakika

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