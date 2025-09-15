TCMB'den Makale Yarışması Duyurusu - Son Dakika
Ekonomi

TCMB'den Makale Yarışması Duyurusu

15.09.2025 10:22
TCMB, üniversite öğrencileri için makale yarışması düzenliyor. Son başvuru 30 Ocak 2026.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması" gerçekleştirecek.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, banka, ekonomiyle ilgilenen, güncel ekonomik gelişmeleri yakından takip eden, ekonomiyi daha iyi anlamaya ve yorumlamaya çalışan üniversite öğrencilerinin kendi fikirlerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla "Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması" düzenleyecek.

Yarışma kapsamında makalelerde, "Merkez Bankaları ve Dijital Paralar", "Fiyat İstikrarının Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri", "TCMB'nin Para Politikası Araçlarının Tarihsel Gelişimi" konuları seçilebilecek.

Son başvuru tarihi 30 Ocak 2026 olarak duyurulan yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması Başvuru Rehberi'nden erişilebiliyor.

Kaynak: AA

