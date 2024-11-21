TCMB'den Sıkı Para Politikası Kararı: Politika Faizi Yüzde 50'de Sabit Kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'den Sıkı Para Politikası Kararı: Politika Faizi Yüzde 50'de Sabit Kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 düzeyinde sabit tutarak sıkı para politikasını sürdürme kararı aldı. Ekim ayında enflasyon ana eğiliminde düşüş gözlemlendiği vurgulandı.

21.11.2024 14:43
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği belirtilerek, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.

'SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEK'

Para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği vurgulanarak, şöyle denildi:

"Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi TCMB'den Sıkı Para Politikası Kararı: Politika Faizi Yüzde 50'de Sabit Kaldı - Son Dakika

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