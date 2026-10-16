TCMB Ekim anketinde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,89'a yükseldi - Son Dakika
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TCMB Ekim anketinde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,89'a yükseldi

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TCMB'nin Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,89'a çıkarken, 24 ay sonrası beklenti yüzde 17,94'e geriledi.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 oldu. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,57 TL iken, bu anket döneminde 51,55 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 71 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,70 iken, bu anket döneminde yüzde 23,89 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,32 iken, bu anket döneminde yüzde 17,94 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2026 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,90 olasılıkla yüzde 21,00 - 22,99 aralığında, yüzde 34,56 olasılıkla yüzde 23,00 - 24,99 aralığında, yüzde 17,89 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,73'ünün beklentilerinin yüzde 21,00 - 22,99 aralığında, yüzde 48,48'inin beklentilerinin yüzde 23,00 - 24,99 aralığında, yüzde 19,70'inin beklentilerinin yüzde 25,00 - 26,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2026 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 26,37 olasılıkla yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 34,28 olasılıkla yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 22,02 olasılıkla ise yüzde 20,00 - 22,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,32'sinin beklentilerinin yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 40,35'inin beklentilerinin yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 21,05'inin beklentilerinin yüzde 20,00 - 22,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,00 iken, bu anket döneminde yüzde 36,00 oldu. Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,57 TL iken, bu anket döneminde 51,55 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 58,60 TL iken, bu anket döneminde 59,26 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,0 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomiFinansSon Dakika

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