TCMB, Enflasyon Beklentilerini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

TCMB, Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 27,05 olarak belirledi. 12 ay sonrası beklenti yüzde 25,38'e, 24 ay sonraki beklenti ise yüzde 17,72'ye geriledi.

17.01.2025 12:30  Güncelleme: 12:31
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 27,05 olduğunu, 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 25,38'e, 24 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 17,72'ye gerilediğini açıkladı.

TCMB, Ocak 2025 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre; reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 27,05 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket dönemindeki yüzde 18,47 seviyesinden, bu anket döneminde yüzde 17,72'ye geriledi.

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

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