TCMB Enflasyon Raporu 14 Mayıs'ta Açıklanacak

08.05.2026 10:26
TCMB, Enflasyon Raporu 2026-2'yi 14 Mayıs'ta İstanbul'da tanıtacak ve canlı yayınlayacak.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak.

TCMB, Enflasyon Raporu 2026-2 Bilgilendirme Toplantısı'nın 14 Mayıs Perşembe günü İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-II'nin tanıtımı amacıyla saat 10.30'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, Merkez Bankası'nın internet sitesi ile resmi X ve YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

Toplantı programına göre, Fatih Karahan saat 10.30-11.00 arasında Enflasyon Raporu 2026-II'ye ilişkin sunum yapacak. Sunumun ardından 11.00-11.30 saatleri arasında soru-cevap bölümü gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

