TCMB Enflasyon ve Faiz Beklentilerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TCMB Enflasyon ve Faiz Beklentilerini Açıkladı

2025 Nisan anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %29,98, gecelik faiz beklentisi %46,00 oldu.

11.04.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı Nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi 29,98, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yüzde 46,00 oldu.

Türkiye(TCMB) 2025 yılı Nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki ay olan Mart'ta yüzde 28,04 iken bu dönemde yüzde 29,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,12 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 35,59 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 34,55 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 12,31'inin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 32,31'inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 44,62'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,98 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 35,75 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 25,96 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 12,28'inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 38,60'ının beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 29,82'sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlendi.

Gecelik faiz oranı yüzde 42,33 oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,33 iken, bu anket döneminde yüzde 46,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 43,60 TL oldu.  12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 44,42 TL iken, bu anket döneminde 45,85 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Enflasyon ve Faiz Beklentilerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik
Samsunspor’da 3 isim Galatasaray maçında yok Samsunspor'da 3 isim Galatasaray maçında yok
Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı
Bakan Şimşek’ten yeni enflasyon tahmini Bakan Şimşek'ten yeni enflasyon tahmini
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir 3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir
Fenerbahçe’de neler oluyor İki kalecinin birden bileti kesildi Fenerbahçe'de neler oluyor? İki kalecinin birden bileti kesildi
Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı
Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti

11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:47 Vatandaş neye güvenecek Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısında İşte ilk sözleri İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında! İşte ilk sözleri
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
15:19 TBMM’de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet’ti TBMM'de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti
15:17 Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu
15:02 Cumhurbaşkanlığı’na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil Cumhurbaşkanlığı'na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil
14:47 Yüksel Yıldırım’dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz Yüksel Yıldırım'dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz
14:43 Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti
14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:34 Ahmet Minguzzi’nin katilleri mahkemede de rahat durmadı Teyze fenalaştı Ahmet Minguzzi'nin katilleri mahkemede de rahat durmadı! Teyze fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 11:31:53. #7.12#
SON DAKİKA: TCMB Enflasyon ve Faiz Beklentilerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement