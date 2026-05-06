TCMB Genel Kurulu Yapıldı

06.05.2026 02:20
TCMB'nin Olağan Genel Kurulu'nda üyelikler belirlendi, gıda ve kira enflasyonu ele alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu'nda boşalan üyeliklerin belirlenmesiyle tamamlandı.

Bankanın 94. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

Kurumun idare merkezindeki toplantıda, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2025 hesap yılına ilişkin raporları görüşülerek kabul edildi.

Başkan Karahan'ın 2025 hesaplarına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından hissedarlar ve onların temsilcileri bağımsız denetim raporu, gıda fiyatları ve Bankanın kar ve zararı gibi konularda görüşlerini dile getirdiler.

Karahan, gıda ve kira enflasyonunun kendileri için en önemli kalemlerden ikisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü bunlar, hissedilen enflasyonu çok etkiliyor. Vatandaşın en yakından hissettiği gıda kalemi, sürekli harcadığı için. İkincisi de kira harcaması. O da bütçede yüksek bir orana tekabül ettiği için. Dolayısıyla buradaki gelişmeler oldukça önemli. Kira enflasyonu bir süredir çok yüksek seyrediyor. Birden fazla sebebi var. Deprem, tabii, geçmişten gelen önemli bir etki sebebiydi. Epey bir konut arzında kayba, bir de göçe sebep oldu büyükşehirlerimizde. Ankara, bunun başında geliyor. Daha yüksek bir enflasyona neden oldu. Bunun son dönemde azaldığını ve ataletin bir miktar kırılmaya başladığını görüyoruz. Geçen sene martta kira enflasyonu yüzde 92 idi, bu martta yüzde 52, dolayısıyla 40 puanlık bir düşüş gözlemledik. Bu kalemlerdeki enflasyonda ataletin kırılarak önümüzdeki seneye çok daha düşük seviyelere gelmesini bekliyoruz."

Banka Meclisinin iki, Denetleme Kurulundan boşalacak bir üyelik için seçim yapıldı.

Banka Meclisi üyeliklerine Elif Haykır Hobikoğlu, Ertan Aydın, Denetleme Kurulu üyeliğine de Metin Toprak yeniden seçildi.

Toplantı, söz konusu seçimlerin yapılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

